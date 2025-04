Paris FC : la promesse de Pierre Ferracci sur la gratuité des places

Voilà maintenant deux saisons que le Paris FC a mis en place sa grande campagne de gratuité des places au Stade Charléty, devenant ainsi le premier club au monde à donner un accès gratuit exceptionnel pour tous les supporters et à tous les matchs de Ligue 2. Mais avec l’arrivée du groupe LVMH et de Red Bull, les ambitions risquent de changer dans les prochains mois. Interrogé par Le Figaro, Pierre Ferracci, président du Paris FC, a tenu à éclaircir ce sujet :

«On aura l’occasion d’en parler quand on aura fini le championnat. Ça ne sera pas une gratuité totale, mais il y aura des signes dans ce sens-là, avec par ailleurs une politique de tarification qui montrera l’envie des nouveaux actionnaires et des dirigeants du club d’attirer un public populaire. On va trouver un équilibre qui permettra d’avoir à la fois de beaux partenaires et un parterre de VIP importants, et en même temps un public populaire avec des tarifications accessibles, et sans doute un maintien d’une partie de la gratuité non-négligeable». Le message est passé.