Serie A : l’AC Milan de Paulo Fonseca renverse l’Inter et se donne un peu d’air

C’était un match qui sonnait déjà comme une dernière chance pour Paulo Fonseca. Auteur d’un début de saison très en deçà des attentes, l’AC Milan devait, ce soir, redresser la barre pour ne pas sombrer dans la crise. Impactants d’entrée de jeu, les Rossoneri ont commencé ainsi parfaitement leur match. Dès la 6ème minute de jeu, Alvaro Morata a repris un centre dans la surface adverse et a envoyé une belle frappe, dirigée vers le toit du but. Malheureusement pour l’attaquant, Yann Sommer était sur le coup et a réalisé un arrêt réflexe de grande classe. Quelques minutes plus tard, c’est au tour de Pulisic de s’illustrer. L’Américain, qui a pris le ballon dans les pieds de Mkhitaryan aux 25 mètres, est parti dans une incroyable chevauchée. Le joueur s’est faufilé ainsi entre plusieurs défenseurs, dont Pavard, et a battu le portier de l’Inter d’un pointu du pied droit dans la surface (10e, 0-1).

La suite après cette publicité

Classement Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Inter Milan 8 5 5 2 2 1 10 5 7 Milan 8 5 4 2 2 1 11 7

Le bonheur des Rouges et Noirs a cependant été de courte durée. À la demi-heure de jeu, Federico Dimarco a permis à l’Inter de revenir au score grâce à une jolie passe de Lautaro Martinez (28e, 1-1). Par la suite, les hommes de Fonseca, un peu plus dans le dur, ont diminué le tempo. Ceci a permis aux Nerazzurri de tenter une dernière fois de prendre l’avantage avant la fin de la période. Marcus Thuram a envoyé une lourde frappe vers la gauche de la cage (42e). Mike Maignan a repoussé sa tentative avec un bel arrêt.

À lire

La presse italienne compare Pierre Kalulu à Ruben Dias et se moque de l’AC Milan

L’AC Milan renversant

Au retour des vestiaires, Rafael Leao a été le premier à se montrer dangereux. Le Portugais a tenté de placer une tête dans le but de l’Inter, mais Maignan était vigilant et l’a repoussée (46e). Le match a ensuite été assez calme, avec peu d’occasions franches d’un côté comme de l’autre. Tijjani Reijnders a tenté, à l’heure de jeu, une frappe vers la cage de Sommer, qui a bien anticipé la trajectoire du ballon. Un peu après, les Rossoneri ont bien pensé avoir l’occasion de passer devant avec un penalty sifflé après une faute de Martinez dans sa surface (65e). Après vérification de la VAR, il a finalement été annulé au grand dam des coéquipiers de Théo Hernandez.

La suite après cette publicité

Le match a finalement tourné du côté de l’AC Milan. Sur coup de pied arrêté aux 30 mètres, Tijjani Reijnders a envoyé un beau ballon à Matteo Gabbia, qui, après une belle envolée, a réussi à propulser la balle sur la droite du but (89e, 1-2). À l’issue de ce Derby de Milan, l’Inter pointe à la 6e place de Serie A avec huit points. De leur côté, les hommes de Paulo Fonseca se retrouvent à la 7e place avec huit en cinq journées également. Ce scénario donnera certainement un peu d’air à l’entraîneur portugais.