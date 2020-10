Manchester United prépare déjà la succession d'Ole Gunnar Solskjaer

Trois matches, une victoire à l'arrachée et deux déroutes. Voilà le bilan de Manchester United en Premier League pour cette saison 2020-2021. L'année passée déjà les Mancuniens avaient effectué une première partie de saison délicate, ne devant sa présence dans le top 3, et donc en Ligue des Champions cette année, à la faveur d'un exceptionnel parcours lors du restart post arrêt lié au coronavirus.

La suite après cette publicité

Cette année, ils ont pris de plein fouet Crystal Palace (3-1) et Tottenham (6-1) à Old Trafford et leurs trois points ont été gagnés grâce à un penalty de Bruno Fernandes contre Brighton dans le temps additionnel (90e + 10, 3-2). Par conséquent, on imagine déjà Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, en position délicate vis-à-vis de ses patrons. La rencontre à Newcastle, ce samedi, promet donc d'être brûlante.

Solskjaer remis en question

Dans le cas où Ed Woodward, le grand patron de Manchester United, déciderait de se séparer du Norvégien, deux pistes sont déjà à l'étude. La première mène à Mauricio Pochettino, sans club depuis son licenciement de Tottenham. L'Argentin a eu des approches, mais a toujours clamé son envie de rester outre-Manche, où la vie lui semble plus douce à lui et à sa famille. Mais ce n'est pas le seul nom.

Le deuxième revient depuis plusieurs années et était aussi cité du côté du Paris SG en cas de départ de Thomas Tuchel. Il s'agit bien entendu de Massimiliano Allegri, l'ancien technicien de la Juventus Turin, libre aussi. Selon The Express, la capacité de Solskjaer à gérer ce groupe est remise en question et Pochettino est aussi suivi par Manchester City, où le bail de l'actuel entraîneur, Pep Guardiola, se termine à la fin de l'année...