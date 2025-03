OM : Amine Gouiri savoure son nouveau but contre Nantes

Victorieux de Nantes (2-0), l’Olympique de Marseille s’est relevé et garde trois points d’avance au classement sur Nice dans la course à la deuxième place. Les Phocéens ont réussi à s’imposer en seconde période grâce à l’ouverture du score d’Amine Gouiri (25 ans), auteur de son sixième but de la saison, son troisième depuis son arrivée à l’OM cet hiver.

La suite après cette publicité

«La mi-temps a été un déclic, cela a été difficile. On a fait plus en seconde période et cela a payé à la fin. J’espère que cela va continuer comme ça et que, moi et l’équipe, on continue de donner le maximum», a-t-il expliqué sur DAZN.