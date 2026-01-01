Chelsea : Enzo Maresca va démissionner !

C’est l’information de ce début d’année 2026 du côté de l’Angleterre. Alors que le football anglais se poursuit ce jeudi 1er janvier avec la Premier League et le traditionnel Boxing Day, en coulisses, ça s’agite autour de Chelsea et de son entraîneur Enzo Maresca. Débarqué à l’été 2024 du côté des Blues, le technicien italien avait réussi à faire du bon travail avec le club anglais dans une équipe marquée par une instabilité chronique et un effectif XXXL qui n’est pas toujours cohérent.

Et après avoir gagné la Coupe du monde des clubs cet été, beaucoup s’attendaient à voir un Chelsea encore plus dérouler son football en Premier League. Pourtant, ces derniers jours, le nul concédé par Chelsea à domicile face à Bournemouth (2-2) a conclu un terrible mois de décembre pour les Blues, seulement 5es de Premier League. Et ce mercredi soir, la presse anglaise est unanime : Enzo Maresca devrait démissionner de son poste d’entraîneur, en froid avec sa direction.

Enzo Maresca va quitter Chelsea

Sa position était déjà fragilisée ces derniers jours. Et ce jeudi matin, The Guardian, Sky Sports et The Telegraph expliquent que le technicien italien devrait démissionner après une rupture totale de ses relations avec ses dirigeants. Le club n’a notamment pas apprécié une récente sortie d’Enzo Maresca sur ses « pires heures au club » après un succès à Everton au début du mois de décembre, ce qui a fragilisé sa position. L’annonce devrait être faite dans les prochaines heures.

De son côté, le coach de 45 ans semblait aussi penser à une autre destination ces dernières semaines. Son nom est désormais associé à Manchester City si Pep Guardiola s’en va cet été et, selon la presse anglaise, il pourrait aussi être tenté par Manchester United en cas de départ de Ruben Amorim. Du côté de Chelsea, qui va devoir chercher un nouveau coach puisqu’il ne devrait pas être sur le banc face à City dimanche, The Telegraph explique que le coach strasbourgeois Liam Rosenior est un nom de la short-list. Ce qui serait un sacré séisme pour le football français également.