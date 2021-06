Atlético : Manchester United dégaine pour Kieran Trippier

La suite après cette publicité

Kieran Trippier (30 ans) est un homme convoité. Le latéral droit de l'Atlético de Madrid a beaucoup progressé depuis son départ de Tottenham, en juillet 2019, sous les ordres de Diego Simeone. L'international anglais (28 capes, 1 but) fait forcément des envieux au regard de ses performances du côté du Wanda Metropolitano. Si le PSG, qui recherche activement un latéral droit pour son onze type, possède un œil sur Kieran Trippier, la piste la plus chaude se nomme bel et bien Manchester United.

D'après les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants anglais ont même formulé une première offre à hauteur de 12 M€ à leurs homologues espagnols. Un montant jugé insuffisant par les Colchoneros, qui attendent au moins 40 M€, soit le montant de sa clause libératoire, pour céder leur joueur. De quoi réaliser une belle plus-value pour un élément recruté 22 M€ et dont le contrat à l'Atlético expire en 2023.