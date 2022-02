Real Madrid : le gros coup de gueule de Carlo Ancelotti sur la prestation face au PSG

La prestation du Real Madrid sur la pelouse du Parc des Princes a plutôt surpris... mais pas dans le bon sens. Dominée toute la rencontre lors du huitième de finale aller de C1, contre le PSG, la formation madrilène n'a pu cadrer aucune frappe durant toute la partie et s'est logiquement inclinée en toute fin de rencontre, après un sublime rush solitaire de Kylian Mbappé (1-0, 90e+4). Alors que Carlo Ancelotti attend une remobilisation de ses troupes, samedi face à Alavés en Liga, le technicien italien a été très critique après la copie rendue mardi soir.

«Parfois, c'est une question de détails, et de petits détails (...) Mais je veux être honnête. Nous avons très mal joué contre le PSG. Nous avons mal fait des choses que nous avons pourtant toujours bien faites, comme ressortir le ballon depuis l'arrière du jeu avec Alaba, Kroos, Modric.... cela ne m'inquiète pas tellement, car je connais la personnalité des joueurs pour sortir de cette situation, mais nous devons corriger ces détails», a-t-il d'abord expliqué en conférence de presse, ce vendredi.

«Avoir perdu seulement 1-0 ? c'était la meilleure chose que j'ai vu mardi dernier»

Avant d'avouer que les critiques liées au jeu proposé par les Merengues étaient légitimes. «En ce moment, elles sont justifiées, car contre le PSG, nous avons mal agi. Je suis le premier critique. L'approche était bonne, mais ça n'a pas marché et j'en suis responsable. J'ai parlé à Florentino après le match et nous avons le même sentiment : nous sommes blessés. Je le répète, nous avons très mal joué. Notre prestation était mauvaise et c'est ce qui fait le plus mal.»

Enfin, le technicien italien a assuré que rien n'était encore fait et compte beaucoup sur le retour de Karim Benzema pour faire la différence et pallier les soucis d'efficacité offensive. «On peut encore changer le résultat en se battant, en souffrant. Avoir perdu seulement 1-0 n'est pas si mal, en fait, c'était la meilleure chose que j'ai vu mardi dernier, le résultat, a-t-il souligné. On a eu des gros problèmes offensifs. Maintenant, Benzema, notre attaquant de premier choix, revient. Il était là à Paris et maintenant il va mieux. Il va nous aider à résoudre ce problème.» Réponse : le 9 mars prochain, pour le match retour au Santiago Bernabeu.