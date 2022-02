Le retour des hooligans fait trembler l'Angleterre, le coup de gueule de Rangnick contre ses joueurs

La suite après cette publicité

Une urgence pour les Ligues

Le retour du hooliganisme outre-Manche, c'est ce qui fait les gros titres du Daily Telegraph ce mardi. Selon le journal, la Premier League et la fédération anglaise ont demandé un examen d'urgence pour lutter contre le retour et la hausse du hooliganisme. Cette montée de la violence chez les fans fait aussi la Une du Times. Le journal parle de plusieurs incidents à travers le pays, avec comme dernier exemple, les joueurs de Nottingham Forest qui ont été attaqué sur le terrain par un fan de Leicester, durant leur célébration.

Le Retour du Mou !

En Italie, c'est José Mourinho qui fait parler. Le Special One fait son retour à Milan ce mardi, il revient à l'Inter. Un moment important, lui qui a tant marqué l'histoire récente des Nerazzurri avec surtout une Ligue des Champions remportée en 2010. Ce mardi, l'Inter accueille donc l'AS Roma en quarts de finale de la Coupe d'Italie, comme le rappelle le Corriere dello Sport. Pour l'occasion Massimo Moratti, ancien président du club lombard, a eu des mots très élogieux à l'encontre de son ancien coach : « Mou gagnera aussi à Rome », affirme-t-il. Même son de cloche en couverture de Tuttosport, qui met aussi en avant les propos de Moratti qui souhaite un bon retour à la maison au technicien portugais.

Ralf Rangnick s'embrouille avec ses joueurs

Toujours en Angleterre, Ralf Rangnick s'en est pris à ses stars si on en croit The Sun. Il aurait demandé à ses joueurs d'arrêter de se plaindre sur les réseaux sociaux, et de venir lui dire les choses en face. Et toujours d'après le tabloïd, deux joueurs étaient notamment visés par cette sortie de Rangnick, Jesse Lingard, et Anthony Martial, avant qu'il ne soit prêté.