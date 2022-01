OL : Jean-Michel Aulas annonce un préjudice financier énorme à cause des jauges

Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais accueille son rival régional, Saint-Étienne, dans un match qui a pour habitude d'être très disputé, que ce soit en tribunes ou sur le terrain. L'ASSE est en mission jusqu'à la fin de saison et toute "aide" est bonne à prendre. Disputer un derby à Lyon devant un stade presque vide (5000 personnes) est déjà un atout considérable pour les Stéphanois. En effet, alors que la loi sur les jauges proportionnelles est encore discutée, les clubs doivent toujours respecter cette jauge de 5000 supporters.

Une situation que ne supporte plus Jean-Michel Aulas, qui sur Twitter, estime le préjudice financier de ces mesures à 12M€ sur la saison. Le préjudice de jouer devant un stade vide n'est pas seulement économique, il est également sportif : «à cela il faut intégrer que tous nos matchs les plus importants se déroulent sans tous nos supporters garants de meilleurs résultats », se plaint le président lyonnais.

@OL on ne nous aura rien épargné cette année … le préjudice causé par les jauges improbables et les huit clos s’élève à près de 12 m€ , et à cela il faut intégrer que tous nos matchs les plus importants se déroulent sans tous nos supporters garants de meilleurs résultats !