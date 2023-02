Juventus : la nouvelle direction a un projet 100% italien pour relancer le club

La suite après cette publicité

Toujours bloquée dans le ventre mou du classement depuis sa pénalité de 15 points pour plus-values illégales, la Juventus essaye, dans un premier temps, de remettre de l’ordre dans les bureaux, avant d’établir un nouveau projet sportif cohérent. Et si les Bianconeri risquent encore de grosses peines, allant de nouveaux points retirés à une relégation en Serie B, la nouvelle direction turinoise commence petit à petit à poser ses objectifs estivaux. Le plan est plutôt clair : retrouver une philosophie «Made in Italy» qui a fait la gloire d’antan (Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Pirlo, Marchisio…). L’âme italienne a toujours été une marque de fabrique de la Juventus, et le projet prévoit d’en recréer une à partir des jeunes déjà présents.

Avant de lancer sa politique de grands travaux, la Juventus prévoit de dégraisser sa masse salariale et le départ de Weston McKennie à Leeds (34,5 millions + bonus) cet hiver s’inscrit dans ce besoin de nettoyer avant de renaître. Le milieu argentin Leandro Paredes, actuellement en prêt, devrait bien repartir au PSG en juin prochain, tout comme Arthur Melo, prêté par Liverpool, qui va retourner en Angleterre. Dans le sens inverse, Denis Zakaria, envoyé en prêt à Chelsea, plaît beaucoup à l’entraîneur Graham Potter qui souhaiterait le conserver à l’issue de la saison. Concernant les fins de contrat, Juan Cuadrado ne prolongera pas son bail d’après La Stampa, tandis que le Français Adrien Rabiot pourrait aller voir ailleurs, comme Alex Sandro. Seul Ángel Di María laisse planer le doute, lui qui a le mal du pays. La direction piémontaise s’active aussi pour trouver un point de chute à Paul Pogba, dont le cas pose de plus en plus de soucis en interne.

Reconstruire avec «les graines locales»

Dans les moments de crises, la Juventus s’est accrochée aux Azzurri pour rebondir et redorer son blason. Tel est le rêve actuel du nouveau conseil d’administration. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame aimerait entamer son lifting en misant sur l’Italie et ses produits locaux. En plus des jeunes internationaux italiens Nicolò Fagioli, Federico Gatti, Fabio Miretti et Manuel Locatelli, la Juventus voudrait rapatrier deux jeunes pépites du centre de formation actuellement prêtées à Monza : Nicolò Rovella et Filippo Ranocchia. Sans oublier certains potentiels étrangers qui pourraient être conservés, comme Samuel Iling-Junior, Kaio Jorge ou encore Matías Soulé.

Pour le prochain mercato estival, Massimiliano Allegri ciblerait aussi trois joueurs : le milieu Davide Frattesi de Sassuolo, qui est aussi sur les tablettes du Brighton de Roberto De Zerbi. Auteur d’une énorme saison à Empoli, le gardien Guglielmo Vicario pourrait aussi prendre la relève des vieillissants Wojciech Szczęsny, Mattia Perin et Carlo Pinsoglio, alors que le portier de 26 ans avait tapé dans l’œil du Bayern Munich cet hiver. La Juve espère également griller la concurrence dans la bataille pour le diamant brut d’Empoli, Tommaso Baldanzi dont la bataille fait rage depuis le début de l’année selon nos informations. Il reste un grand point d’interrogation dans ce schéma : la présence ou non de Federico Chiesa sur le long terme. De retour de blessure, l’Italien attirera de grands clubs européens, compte tenu de la situation que vit la Juventus.