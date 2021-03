Rennes : la nouvelle réponse de Jérémy Doku aux critiques

1 but et 3 caviars en 31 apparitions. Recruté 26 millions d'euros par le Stade Rennais - en faisant ainsi la recrue la plus chère du club - l'été dernier, le Belge Jérémy Doku a du mal pour sa première saison en Ligue 1, du moins sur le plan statistique. Il y a quelques jours, le joueur de 18 ans était donc revenu sur le sujet pour Ouest-France, répondant dans le même temps aux critiques. Et pour HNL, le principal concerné a remis une pièce dans la machine.

La suite après cette publicité

«Ce sont surtout les gens qui regardent les statistiques. Les gens en Belgique savent très bien que je n’ai pas beaucoup marqué dans le passé. Je ne suis pas Zlatan Ibrahimovic. Attention, je comprends qu’il y ait des critiques quand on ne regarde que les stats. Mais ceux qui voient chaque match savent que je m’en sors bien. Sinon, je ne serais pas toujours dans l’équipe de départ, non ?», a lancé Jérémy Doku comme le rapporte RMC Sport.