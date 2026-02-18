PSG : Ousmane Dembélé s’est complètement loupé !

La soirée devait être celle du rachat pour Ousmane Dembélé, elle s’est transformée en nouveau rendez-vous manqué. Déjà au cœur des débats après la défaite à Stade Rennais, l’ailier parisien arrivait fragilisé, sportivement et physiquement. Ses déclarations critiquant l’investissement collectif avaient agité le vestiaire, et l’international français traînait en plus une gêne musculaire ressentie à l’entraînement. Malgré ces signaux d’alerte, Luis Enrique l’a titularisé pour ce barrage de Ligue des Champions contre l’AS Monaco, un pari qui s’est rapidement retourné contre lui.

Sur le terrain, le Ballon d’Or 2025 a symbolisé le début de match raté des Parisiens. Pris dans le naufrage collectif, il n’a jamais pesé offensivement, incapable d’apporter de la profondeur ou de créer le danger. Pendant ce temps, Monaco frappait deux fois par Folarin Balogun (1ère, 18e), alors que Vitinha manquait un penalty qui aurait pu relancer son équipe. Dépassé dans le rythme et visiblement diminué, Dembélé a fini par céder sa place dès la 26e minute, touché physiquement, concluant une prestation aussi brève qu’inquiétante à la veille d’un match crucial.

La réponse fracassante de Désiré Doué

« C’est le foot, on cherche à gérer chaque joueur de manière individuelle. Je n’ai pas pris de risques, il avait fait la séance normalement hier. Il faudra voir les tests demain pour connaître la blessure exacte car il a reçu un coup pendant les 15 premières minutes. On cherche à gérer ça de la meilleure des manières.», a expliqué Luis Enrique en conférence de presse. Son remplacement a pourtant marqué le tournant du match. Entré dans un climat hostile après avoir été pointé du doigt en interne, Désiré Doué a livré une réponse éclatante. Sur son premier ballon, il a réduit l’écart d’une frappe puissante avant d’être à l’origine de l’égalisation signée Achraf Hakimi juste avant la pause. Intenable, le jeune offensif a ensuite multiplié les occasions créées avant d’inscrire le but de la victoire (3-2), renversant à lui seul la dynamique d’une rencontre qui semblait perdue. Au final, la comparaison a été cruelle.

Là où Dembélé a quitté la pelouse sous les doutes et les interrogations, Doué en est sorti homme du match, symbole du caractère parisien. « Nous sommes une très jeune équipe. Personne ne pensait qu’on allait gagner la saison passée. La pression est différente à gérer aujourd’hui car tout le monde sait qu’on peut gagner. Je suis très content pour Désiré car, la semaine dernière, tout le monde a critiqué et tué Doué. Il a été sensationnel, il a montré de la personnalité, du caractère. Je suis très content pour lui car il a aidé l’équipe au meilleur moment. Nous aimons cette pression sur le fait de gagner à nouveau et c’est ce qu’on cherchera à faire jusqu’au dernier match.» Ce scénario rocambolesque résume parfaitement la situation actuelle du PSG. Un collectif capable du pire comme du meilleur, où les individualités sont scrutées à la loupe. Et pour Dembélé, déjà fragilisé par le contexte rennais et son état physique incertain, cette soirée manquée tombe au pire moment de la saison européenne.