Memphis Depay, le Monsieur Plus de l'OL

Sortir par la grande porte. A 26 ans, Memphis Depay vit très certainement sa dernière saison en Ligue 1 Uber Eats sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Arrivé en janvier 2017 en provenance de Manchester United, où son passage avait été un échec dans l'ensemble, le natif de Moordrecht voulait se relancer. Quatre ans plus tard, le Néerlandais est un leader et le capitaine de cette équipe lyonnaise. Une équipe qu'il devrait donc quitter une fois son contrat terminé le 30 juin prochain, puisqu'il n'a pas répondu favorablement aux propositions de prolongation de Lyon.

Une belle soirée pour Memphis

Courtisé cet été, puis cet hiver, Memphis est finalement resté pour terminer la saison. Les Gones préféraient le conserver et mettre toutes les chances de leur côté pour se qualifier en Ligue des Champions voire titiller le PSG pour le titre de champion de France. Il faut dire que Depay a été précieux lors de la première partie de la saison avec 8 buts inscrits. Et lors du début de la nouvelle année 2021, il était reparti sur le même rythme avec 3 buts lors des deux premiers matches (un doublé face à Lens et un but face à Rennes).

Ensuite, le Hollandais est resté muet durant quatre rencontres. En effet, il n'a pas trouvé le chemin des filets face à Metz, l'ASSE, Bordeaux et Dijon. Samedi face à Strasbourg, Memphis a remis les pendules à l'heure en signant un doublé. Servi par Aouar, il a fait parler sa vitesse et a ouvert le score pour les siens (1-0, 20e). Puis, il a définitivement mis les siens à l'abri en marquant sur un coup-franc enroulé à la 68e (3-0). Une soirée réussie pour le capitaine des Gones, remplace à la 72e par Rayan Cherki.

Le Néerlandais et la comparaison avec Benzema

Avec 13 buts et 6 assists en 24 apparitions, Memphis est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'OL cette saison, lui qui s'entend à merveille avec Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere. Il est aussi entré un peu plus dans la légende de l'OL car avec son coup-franc, il a dépassé Karim Benzema dans l'histoire du club avec 67 buts inscrits. Mais pas de quoi s'enflammer pour le joueur, présent face aux médias après la rencontre. «Benzema est une inspiration pour moi. Il est arrivé au Real très jeune et il continue sa carrière. Je suis très fier de rejoindre Karim dans les statistiques. C’est un honneur de le dépasser».

Son entraîneur Rudi Garcia n'a pas manqué de faire son éloge. «Le troisième but était merveilleux, inscrit par un joueur merveilleux, qui a bien travaillé les coups francs hier. La vitesse et l'habilité de Memphis ont aussi fait la différence sur le premier but (...) Je n'ai pas toutes ses statistiques précises. Il est souvent dans les bons coups. J'aime les buteurs, mais aussi les derniers passeurs. Il sait marquer et faire marquer. C'est un formidable joueur. Quand vous menez 3-0, vous n'avez plus besoin de lui. J'attendais qu'on marque le troisième but pour l'enlever. On a besoin de ne pas avoir de pépins pour atteindre nos objectifs». En effet, il faudra un grand Memphis pour rêver plus grand cette saison.