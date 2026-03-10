Man City : Gigio Donnarumma espère jouer contre Kylian Mbappé

Touché au genou, Kylian Mbappé (27 ans) est encore absent. Alors que les Merengues font face à une véritable hécatombe avant d’affronter Manchester City, l’international français est annoncé forfait pour le match aller, au Santiago Bernabeu. Au grand regret de Gianluigi Donnarumma, qui espère pouvoir l’affronter au match retour.

La suite après cette publicité

«C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, un immense talent. Et en tant que gardien, ne pas avoir à affronter ce genre de joueurs peut être un avantage… J’aurais moins de travail, je dirai, mais les joueurs qui vont le remplacer sont des champions. Nous jouons contre le Real Madrid, une équipe composée de champions, nous devons donc être tout aussi vigilants. J’espère qu’il pourra revenir très bientôt et qu’il sera prêt pour le match retour, car il le mérite», a-t-il lâché en conférence de presse.

Suivez les 8èmes de finale de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.