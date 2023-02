Ligue Europa, FC Barcelone : la drôle de soirée de Raphinha

La suite après cette publicité

Hier soir, Raphinha est passé par tous les états. Titulaire face à Manchester United en Ligue Europa, le Brésilien était heureux, lui qui a délivré une passe décisive pour Marcos Alonso avant de marquer un but (2-2). Mais l’international auriverde a perdu son sourire à la 82e minute. En effet, c’est à ce moment-là que Xavi a décidé de le faire sortir pour lancer Ferran Torres. Ce qu’il n’a pas du tout apprécié. Agacé, il a commencé par secoué la tête à sa sortie du terrain avant d’exploser une fois sur le banc. Il a donné des coups au siège devant lui. Sport ajoute qu’il aurait eu des mots durs envers son coach.

Présent aussi sur le banc de touche, Jordi Alba a même dû le calmer. Mais pourquoi l’ancien joueur du Stade Rennais s’est-il emporté à ce point ? Arrivé cet été en provenance de Leeds, le footballeur acheté 58 millions d’euros ne vit pas forcément des moments faciles depuis sa signature. Fortement désiré par la direction blaugrana, il est venu vivre son rêve au Barça. Souvent présent dans le onze au départ, il a ensuite alterné entre titularisations et entrées en jeu. Après une première moitié de saison peu convaincante (2 buts), il a rejoint ensuite la Seleção pour disputer le Mondial 2022 au Qatar.

À lire

Barça : Xavi pas fâché contre Raphinha

Raphinha est plus à l’aise

Un tournoi où il est apparu à 5 reprises sans trouver la mire. De retour en club, il a dû composer avec les rumeurs entourant son avenir. Quelques mois seulement après sa signature, la presse catalane assurait que le FCB n’était pas contre s’en séparer en cas de bonne offre. L’AC Milan et Chelsea avaient même été cités comme des points de chute potentiels. Mais dans l’esprit du joueur, un départ n’a jamais été d’actualité. Il a toujours voulu s’imposer au Barça. Et depuis la fin de la trêve liée au Mondial, il montre un meilleur visage, lui qui a inscrit 5 buts en 13 apparitions toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Il reste aussi sur 5 titularisations lors des 5 derniers matchs. Mais quel est le problème alors ? Sport explique que le Brésilien en a eu visiblement ras-le-bol de ne jamais terminer un match. Le média espagnol parle de "la mission impossible de Raphinha" avant d’ajouter : « que dois-je faire pour finir un match ? C’est ce que doit penser Raphinha, parti très en colère après avoir été remplacé contre Manchester United à la 82e minute par Ferran Torres (…) L’attaquant brésilien, qui a déjà disputé 31 matchs avec le Barça, n’a réussi à disputer le match de 90 minutes qu’une seule fois.» Pourtant, il semble bien mieux ces derniers temps.

Il en a marre d’être systématiquement remplacé

«Depuis la blessure d’Ousmane Dembélé et le changement de système à quatre milieux de terrain, Raphinha a de meilleures stats. Dans cette courte séquence, il a marqué 3 buts (Betis et Séville en Ligue et Manchester United en Ligue Europa) et a fourni 2 passes décisives (Séville en Ligue et Manchester United en Ligue Europa). Au total, l’homme de Porto Alegre a marqué 7 buts et délivré 9 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues, étant le meilleur passeur du Barça. Cependant, même avec ça, il ne peut pas jouer un match entier.» En effet, la seule fois où il a joué 90 minutes, c’était le 3 septembre dernier face à Séville (victoire 3-0). Depuis, il n’a plus disputé un match en intégralité.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, il a présenté ses excuses en zone mixte face à la presse. « Je veux m’excuser auprès de tout le monde et encore une fois auprès de l’entraîneur, de Ferran, de l’équipe et des supporters. Mais parfois, vous voulez tellement aider l’équipe que vous passez par des moments lors desquels vous n’avez aucun contrôle. Je suis désolé, c’était une erreur. J’ai déjà parlé avec Xavi pour m’excuser.» Le coach du Barça a commenté cet épisode aussi. « Je le comprends. Je pense que c’est très bien qu’il se fâche, mais je le fais pour le bien de l’équipe. Maintenant, il est venu s’excuser, mais il n’a pas à s’excuser, j’aime cette attitude.» Si les choses se sont visiblement arrangées en coulisses, sur le terrain, Raphinha ne joue plus 90 minutes. Xavi lui en donnera peut-être l’occasion dimanche face à Cadix en Liga.