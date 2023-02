Barça : Xavi pas fâché contre Raphinha

La suite après cette publicité

Auteur d’un excellent match face à Manchester United et crédité d’un 7 par la rédaction de Foot Mercato, Raphinha n’a pas apprécié être remplacé en cours de deuxième période, alors qu’il était l’un des joueurs les plus dangereux de son équipe. Le Brésilien a manifesté son mécontentement sur le banc de touche, et son entraîneur Xavi, pas très inspiré durant cette rencontre, a évoqué ce coup de sang.

« Je le comprends. Je pense que c’est très bien qu’il se fâche, mais je le fais pour le bien de l’équipe. Maintenant, il est venu s’excuser, mais il n’a pas à s’excuser, j’aime cette attitude », a-t-il assuré. Pas de problème donc entre les deux hommes.

À lire

Ligue Europa : Xavi et Erik ten Hag ont adoré le spectacle !