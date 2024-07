Mercato : Rennes et Chelsea à la lutte pour Crysencio Summerville !

Quand on est le Stade Rennais, on ne peut pas rester sans rien faire lorsque l’un de vos plus gros talents est convoité. C’est le cas de Désiré Doué dont l’avenir se situe sans doute entre le Bayern Munich et le PSG qui a récemment soumis une offre de 50 M€ pour tenter de l’attirer. Le club breton, qui entame un nouveau cycle sous les ordres de Frederic Massara, se doit d’anticiper son départ et lui trouver un remplaçant de choix.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le nouvel homme fort du mercato rennais a jeté son dévolu sur un joueur particulièrement coté de l’autre côté de la Manche. Son nom ? Crysencio Summerville. Si son nom ne vous dit rien, vous allez quoi qu’il arrive apprendre à le connaître puisqu’il s’agit ni plus ni moins de celui qui a été élu meilleur joueur de Championship la saison passée avec Leeds United avec 19 buts et 9 passes décisives inscrits en 43 matches de Championship.

À lire

Chelsea va mener une enquête contre Enzo Fernandez

forte concurrence anglaise pour Crysencio Summerville

Mais au-delà de ses statistiques, c’est le profil explosif du joueur qui interpelle et qui ne laisse personne indifférent. Sur son côté gauche, il a fait passer un véritable cauchemar à tous ceux qui ont croisé son chemin l’an passé. Ailier gauche de formation, ce droitier est rapide, technique et est capable d’éliminer un adversaire sur une accélération. À l’instar d’un Kylian Mbappé, l’ancien international espoir néerlandais formé au Feyenoord adore faire sa spéciale en repiquant dans l’axe à l’intérieur de la surface pour délivrer une frappe enroulée qui fait souvent mouche.

La suite après cette publicité

Mais Rennes, qui n’a pas encore effectué d’approche concrète auprès du club anglais, n’est bien évidemment pas le seul club à s’intéresser à ce phénomène que Leeds United, qui a échoué dans quête de remontée en Premier League, n’a pas les moyens de retenir. Selon une source anglaise, nous sommes en mesure de vous révéler que quatre clubs de Premier League suivent avec la plus grande attention Crysencio Summerville. Parmi eux, figure Chelsea. Les Blues sont à la recherche d’un ailier gaucher percutant et ont déjà ciblé le brésilien Wesley Gassova comme nous vous l’avions révélé il y a peu. Le Stade Rennais est prévenu. S’il veut rafler la mise, il va devoir sortir le chéquier puisque la valeur du joueur, dont le profil plait beaucoup au PSG, dépasse les 20 M€. Mais à la vue de la somme déjà récoltée sur le mercato et celle à venir, nul doute que le club breton devrait avoir les moyens de ses ambitions.