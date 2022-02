Ligue 1 : gare au décrochage pour le LOSC

La suite après cette publicité

Au soir du 19 janvier après un succès face à Lorient (3-1), le LOSC enchaînait un 9e match de suite sans défaite. Le champion de France en titre comblait doucement mais sûrement son retard accumulé en début de saison par les mauvais résultats. Mais en deux matches, deux revers à Brest (0-2) et lors de la réception du PSG hier soir (1-5), la folle remontée s'est stoppée nette et risque bien de coûter une place européenne (l'objectif fixé par le club) en fin de saison.

Au soir de cette 23e journée, les Dogues stagnent en championnat et occupent une triste 11e place à déjà 5 points du Stade Rennais qui est cinquième. Bien sûr, cet écart peut encore se remonter mais il y a cinq autres équipes entre les Bretons et les Nordistes, dont quelques clients comme l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais, qui aspirent à jouer le haut du tableau dans le sprint final. Les deux prochains rendez-vous à Montpellier et contre Metz donneront un bon indicateur sur la suite de la saison, tout comme le déplacement à Lyon, le 27 février prochain.

Deux rendez-vous cruciaux pour rester dans la course à l'Europe

«Montpellier et Metz seront des matches difficiles, on doit revenir en championnat compte tenu de nos productions. Le scénario a été contre nous tout le match. On doit s'excuser pour ce que l'on a fait», reconnaissait en conférence de presse Jocelyn Gourvennec, convaincu que la prestation de ses joueurs n'était pas si mauvaise face à un PSG, bien aidé par les errements défensifs des Lillois.

Amadou Onana ne disait pas le contraire non plus. «Oui, c'est toujours dur à encaisser, surtout à domicile. Mais il faut vite se reconcentrer sur la suite. L'Europe ? Non, il faut y croire jusqu'au bout et donner le meilleur de nous même jusqu'à la fin. Sinon on s'arrête maintenant.» Parti du côté de la Fiorentina, Ikoné n'est plus là certes, mais le LOSC a récupéré Hatem Ben Arfa, maigre lot de satisfaction dans cette difficile soirée. Le redressement viendra peut-être avec le milieu offensif.