Ligue Europa, OM : l’Ajax est furieux contre l’arbitrage

Sale soirée pour l’Ajax Amsterdam au Vélodrome hier soir. Battu par l’OM 4-3 au terme d’un match complètement débridé et pas du tout maîtrisé des deux côtés, le club de la capitale néerlandaise doit dire adieu à ses rêves de qualification pour le tour suivant en Ligue Europa. Il devra impérativement battre l’AEK Athènes dans deux semaines pour espérer être repêché en barrage pour la C4. En plus de l’élimination, l’arbitrage a très fortement déplu.

Les faits de jeu ont plutôt favorisé les Olympiens entre deux penaltys sifflés et un carton rouge pour Steven Berghuis à l’heure de jeu après un tacle sur Joaquin Correa. «Je viens de le revoir. Je ne pense pas que ce soit un carton rouge, j’ai même des doutes sur le jaune. Je prends le ballon et je finis par entrer en contact avec lui. Je fais un tacle pour arrêter un ailier, je l’utilise normalement et j’emporte l’autre jambe avec moi. Tout le monde était étonné», expliquait le milieu de terrain de l’Ajax après le match.

Des décisions contestées

Le VAR a aidé l’arbitre à prendre sa décision. À dix contre onze, et déjà malmenés dans cette rencontre, les Hollandais ont tout de même égalisé avant de craquer dans le temps additionnel sur le 3e but de la soirée signé Pierre-Emerick Aubameyang, son deuxième penalty aussi. «Nous avons encaissé deux buts douteux, deux penaltys, le premier était très léger (un contact de Hato sur Sarr). L’arbitre a fait ses débuts européens. Peut-être qu’il était aussi sous haute tension», tentait d’expliquer John Van’t Schip, l’entraîneur.

L’amertume s’entendait aussi dans la voix de Steven Bergwijn. Outre le rouge, il estime que le second penalty a été sifflé très rapidement par l’arbitre du soir, Simone Sozza. «Je n’ai pas encore vu le deuxième (une faute du gardien sur Ismaïla Sarr), mais de mon point de vue, il est donné facilement, tout comme le premier.» Le VAR a sans doute estimé qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste et a validé la première décision. Tant mieux pour l’OM, qui verra donc le tour suivant.