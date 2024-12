EdF : l’incroyable aveu sur Zinedine Zidane

Depuis des années, le nom de Zinedine Zidane (52 ans) est lié à l’équipe de France. En effet, beaucoup voient le technicien tricolore, libre depuis son départ du Real Madrid, prendre la succession de Didier Deschamps. Mais ce n’est pas (encore) le cas. D’ailleurs, certaines personnes ne sont pas pour l’arrivée de Zizou sur le banc des A comme l’a révélé Jamel Sandjak, président de la Ligue Paris Île-de-France, sur l’After Foot sur RMC Sport.

« On ne peut pas imaginer la suite tout en respectant celui qui est en place. Qui ne veut pas de Zinedine Zidane ? Tu sais très bien Daniel (Riolo). Le Graët ? Donc il n’y a pas "personne". En ce qui me concerne, ce n’est pas le moment de parler. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas de lui (en équipe de France, ndr). On a le temps d’échanger, ne me tirez pas les vers du nez aujourd’hui.» Une confidence qui risque de faire parler…