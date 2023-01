PSG : que devient Édouard Michut ?

La suite après cette publicité

Depuis que le duo Campos-Galtier a été intronisé au Paris Saint-Germain, le club de la capitale prend soin de choyer ses jeunes pépites. Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu sont quelques exemples de talents que les Rouge et Bleu ont rapidement verrouillés pour éviter l’éternel scénario du jeune Parisien piqué par un club étranger. Mais Paris ne peut pas tous les garder non plus. L’été dernier, Édouard Michut (6 apparitions en Ligue 1) a ainsi fait ses valises pour être prêté à Sunderland, équipe de Championship.

Tenter d’avoir un meilleur temps de jeu en deuxième division anglaise à seulement 19 ans, le pari du Titi n’était pas simple. Prêté avec option d’achat chez les Black Cats le 31 août 2022, Michut a d’ailleurs vécu des débuts compliqués. Expulsé lors de son premier match avec l’équipe réserve de Sunderland moins d’un mois après son arrivée, le natif d’Aix-les-Bains a dû patienter avant de pouvoir évoluer sous ses nouvelles couleurs, victime d’une entorse dès ses premiers jours d’entraînement. Remis sur pied, le Parisien a donc débuté avec la réserve avant de faire ses grands débuts au sein de l’équipe première le 4 octobre dernier entre Blackpool. Ça peut paraître tard, mais Tony Mowbray avait indiqué vouloir intégrer au compte goutte ses recrues estivales.

Newcastle et Leipzig ont un oeil sur Michut

Le milieu de terrain a alors enchaîné les matches en octobre… avant de se blesser à nouveau. Résultat : deux mois sans jouer. « C’est un peu de tout - presque un mystère - cela vient de son aine, mais c’est dans sa cuisse, son mollet, autour de l’extérieur de son genou. C’est un problème de jambe, cependant, et nous l’avons fait scanner et examiné à nouveau », déclarait Mowbray au début du mois de décembre. Pas de quoi décourager l’entraîneur britannique. « Il a eu des petites blessures en cours de route, Michut était blessé depuis environ un mois. Il s’est entraîné ces deux dernières semaines et il semble vraiment talentueux lors de ces séances. Vous parlez d’un gamin qui s’est entraîné avec Mbappé, Messi et Neymar. Il a joué six matchs pour le PSG, et vous pouvez voir qu’il a de la qualité. Il a un immense talent, mais il a pris des coups et s’est fait mal. Nous voulons lui donner plus de temps de jeu », ajoutait le coach le 23 décembre. Et chose promise, chose due.

Pour son retour à la compétition, Michut a connu sa première titularisation le 29 décembre face à Wigan, avant d’enchaîner deux titularisations lors des trois derniers matches des Black Cats. Épargné par les pépins physiques, Michut peut enfin montrer ses qualités. Et les prochaines semaines seront décisives pour Sunderland. Le club anglais dispose d’une option d’achat, mais il ne veut pas se précipiter. « Nous devrions en avoir une meilleure idée dans la seconde moitié de la saison. Michut a été frustré par son manque de temps de jeu ces derniers mois, mais il a semblé embrasser la nature combative du Championship lors de la victoire 4-1 à Wigan », écrivait le Sunderland Echo fin décembre. Mais attention, car les Black Cats devront se méfier. Skysports a révélé que Newcastle et le RB Leipzig suivaient attentivement les prestations du numéro 25. Rien ne dit que les Magpies et les Allemands passeront à l’action l’été prochain, mais Michut n’est désormais plus un inconnu en Angleterre.