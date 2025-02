L1 : DAZN menacerait de ne pas payer la prochaine échéance des droits TV !

La situation entre DAZN et la Ligue commencerait à se tendre sérieusement. Si l’on en croit les informations de l’émission L’After, diffusée sur les ondes de RMC, le diffuseur de la Ligue 1 menacerait de ne pas payer la prochaine échéance des droits TV prévue le 15 février. Info ou intox ? Si cela se confirmait, ce serait un énorme coup dur pour les écuries de l’élite.

DAZN reprocherait à la LFP une lutte non efficace contre le piratage, mais aussi une collaboration déficiente avec les clubs. Pour rappel, la plateforme paye environ 400 M€ par an pour diffuser notre championnat, mais disposerait d’une clause de sortie valable à partir du 1er décembre 2025 si la barre des 1,5 million d’abonnés n’est pas atteinte. Et au dernier comptage, DAZN comprenait environ 500 000 fidèles.