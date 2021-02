Ligue des Champions : la réaction à chaud du héros Olivier Giroud

Ce mardi soir, Chelsea a attendu longtemps, mais a réussi à obtenir une précieuse victoire face à l'Atlético Madrid en Roumanie, à Bucarest. Pourtant rien n'a été simple face à une équipe espagnole qui a refusé le jeu tout au long de la confrontation. Finalement, à 20 minutes du terme, Olivier Giroud, sur qui Thomas Tuchel semble bien compter, a inscrit un sublime but, un retourné acrobatique, qui va donner la victoire aux Blues dans cette rencontre très fermée.

Interrogé par RMC Sport à l'issue du match, il a raconté son but : « c'est le genre de geste que j'affectionne pour ceux qui me connaissent. Après j'ai de la réussite, le défenseur n'y va pas franchement, je suis en avance. Le seul truc, je le dis à Mason (Mount, ndlr) "s'il me refuse le but, je t'en voudrai", s'il me la laisse je l'ai sur le centre. On va pas faire la fine bouche, je suis heureux de voir le ballon au fond des filets, c'est super pour moi et pour l'équipe ».

« Ça se se voit qu'on prend beaucoup de plaisir et moi le premier »

Pour autant, il a fallu du temps à l'attaquant numéro un de l'équipe de France pour célébrer sa réalisation. En effet, initialement annoncé hors jeu, la VAR est entrée en piste et finalement c'est un défenseur qui lui remet le cuir. « Avec la VAR il faut avoir de la patience, garder la foi. Tant mieux pour nous et pour moi, mais c'est long pour une décision. C'était une décision importante, comme nous l'a dit l'arbitre pendant le match. Ça fait bizarre de célébrer trois minutes après en tout cas ».

Mais Giroud aime les compétitions européennes. En 2019, Chelsea soulève la Ligue Europa, le Français en est le meilleur buteur (11 buts). Cette saison, en Ligue des Champions, c'est six buts en cinq matches (dont quatre contre le FC Séville). Il est d'ailleurs le second meilleur buteur, en compagnie de Rashford, Neymar et Morata, de la compétition derrière l'inarrêtable Erling Haaland. Il en est ravi : « c'est une bonne stat. Je pense que c'est lié à mon quadruplé contre Séville (rires). Je suis content, il faut garder ça. J'espère que cette compétition, elle va me porter comme l'Europa league en 2019 et nous apporter du bonheur. Ce n'est que les 8es de finale, mais moi qui ne les ai jamais passées, ça me ferait plaisir d'aller au prochain tour et on verra bien. Il faut garder ça, on a un projet de jeu et on est tous concernés. Ça se se voit qu'on prend beaucoup de plaisir et moi le premier ». Thomas Tuchel va pouvoir savourer et peut-être, secrètement, espérer tirer le Paris SG au prochain tour.