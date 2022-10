Ballon d'Or 2022 : le classement du 15e au 11e

Le classement du Ballon d'Or 2022 continue de se dévoiler. Pour cette 66e édition du trophée organisé par France Football, ils étaient 30 à viser la récompense et maintenant on connaît le top 10. En effet, les joueurs placés entre le 11e et le 15e rang connaissent désormais leur classement. Et ils sont deux à la 14e place avec Rafael Leao (AC Milan) et Fabinho (Liverpool) qui se partagent cette position.

La suite après cette publicité

Le premier a été meilleur joueur de Serie A et vainqueur du championnat tandis que le second a remporté la Carabao Cup et la FA Cup tout en étant finaliste de la Ligue des Champions. Désormais au Borussia Dortmund, Sébastien Haller sort d'une saison folle avec l'Ajax Amsterdam où il a été champion des Pays-Bas et il a marqué la bagatelle de 34 buts en 43 matches. L'Algérien Riyad Mahrez champion d'Angleterre avec Manchester City arrive au 12e rang. Enfin, Heung-min Son échoue aux portes du top 10 après une saison XXL avec Tottenham.

Suivez la cérémonie en direct ici

Le classement du Ballon d'Or

11e) Heung-min Son (Tottenham)

12e) Riyad Mahrez (Manchester City)

13e) Sébastien Haller (Ajax Amsterdam)

14e) Rafael Leao (AC Milan)

14e) Fabinho (Liverpool)

16e) Virgil van Dijk (Liverpool)

17e) Luis Diaz (FC Porto et Liverpool)

17e) Dusan Vlahovic (Fiorentina et Juventus)

17e) Casemiro (Real Madrid et Manchester United)

20e) Cristiano Ronaldo (Manchester United)

21e) Harry Kane (Tottenham)

22e) Phil Foden (Manchester City)

22e) Bernardo Silva (Manchester City)

22e) Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

25e) Antonio Rüdiger (Chelsea et Real Madrid)

25e) Darwin Nunez (Benfica et Liverpool)

25e) Joshua Kimmich (Bayern Munich)

25e) Joao Cancelo (Manchester City)

25e) Christopher Nkunku (RB Leipzig)

25e) Mike Maignan (AC Milan)