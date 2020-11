Borussia Dortmund : le dossier Reinier inquiète déjà le Real Madrid !

La suite après cette publicité

Un rendez-vous manqué. Entre Reinier et le Borussia Dortmund, l'histoire aurait pu commencer bien avant. Grand espoir de Flamengo, le talentueux brésilien attisait les convoitises de plusieurs écuries européennes dont le BVB comme il l'a récemment confié lors d'un entretien au Ruhr Nachrichten. «Dortmund était déjà intéressé par moi quand j'étais encore au Brésil. Ca me rendait vraiment heureux car le BVB est très apprécié par beaucoup de Brésiliens. Cela n'a pas fonctionné à l'époque, alors j'ai rejoint le Real Madrid».

Reinier ne voulait que Dortmund

En effet, le natif de Brasilia a quitté son pays natal pour aller tenter sa chance en Europe et chez les Merengues, où son contrat prend fin en juin 2026. Encore trop tendre et jeune au goût des Madrilènes, il a été envoyé avec la réserve du Real Madrid dans un premier temps, histoire de s'adapter et s'aguerrir. Mais après seulement trois apparitions, sa saison et celle du Castilla était terminée le 7 mars 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. Malgré tout, Reinier avait fini en beauté puisqu'il avait signé un doublé lors de son dernier match face à Coruxo (4-0).

Pour l'exercice 2020-21, Zinedine Zidane, qui dispose déjà d'un effectif fourni, ne comptait pas sur la pépite auriverde. Contrairement à ses compatriotes Vinicius Jr et Rodrygo, Reinier devait aller engranger de l'expérience ailleurs sous la forme d'un prêt. Getafe, le Real Valladolid, le Bayer Leverkusen ainsi que le Borussia Dortmund ont tenté leur chance. Et pour le Brésilien, il n'y avait pas match au moment de faire son choix. «Quand Dortmund s'est de nouveau renseigné sur moi, je n'y ai pas réfléchi à deux fois», a-t-il avoué au Ruhr Nachrichten.

Son temps de jeu diminue petit à petit

Le 19 août, il rejoignait donc l'écurie de Bundesliga. « Le Real Madrid CF et le Borussia Dortmund ont accepté de prêter le joueur Reinier Jesus pour les deux prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2022. » Comme pour d'autres éléments avant lui, à l'image de Dani Carvajal, Jesus Vallejo ou Achraf Hakimi, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu comptaient sur un passage par l'école allemande pour le faire progresser. Mais, pour le moment, cela ne se passe pas tout à fait comme ils l'espéraient. Selon AS, le Real Madrid, mais également le joueur, sont inquiets de la tournure que prend ce prêt.

Depuis le début de saison, Reinier est apparu à sept reprises toutes compétitions confondues. Ce qui est au final plutôt pas mal. Mais le Brésilien n'a jamais été titularisé par Lucien Favre, qui le fait entrer au minimum après l'heure de jeu. Lors de son premier match contre Duisburg (14 septembre), il avait joué 27 minutes. Depuis, son temps de jeu ne fait que diminuer. Après avoir passé 22 minutes sur le terrain contre Augsbourg (26 septembre), puis 23 contre le Bayern Munich (30 septembre), il a, ensuite, beaucoup moins été utilisé : 11 minutes contre Fribourg (3 octobre), 13 minutes contre la Lazio (20 octobre), 9 minutes contre l'Armnina Bielefeld (31 octobre) et 6 minutes face au Club Bruges (4 novembre).

Le Real Madrid est inquiet

A cela, il faut aussi ajouter qu'il n'est pas entré en jeu lors de 4 des 11 rencontres disputées par le Borussia Dortmund depuis le début de saison. Ainsi, le joueur de 18 ans a passé 111 minutes sur les terrains au total. Un cas qui pose question en Allemagne. Notre confrère de Fussball Transfers, David Hamza, nous confie : « il est vraiment difficile d'évaluer les performances de Reinier jusqu'à présent car il n'a jamais joué plus de 20 ou 30 minutes et à ces occasions il n'a pas vraiment beaucoup montré son talent. Je pense que la principale raison pour laquelle il ne joue pas est que Dortmund a beaucoup de bons joueurs offensifs. Des joueurs qui peuvent jouer à différentes positions. Il est en concurrence avec des éléments comme Giovanni Reyna, Julian Brandt ou Marco Reus. Et même si quelqu'un comme Reus est blessé, Favre aligne normalement d'autres joueurs avant Reinier. »

Il poursuit : «une autre raison à son manque de temps de jeu est son jeune âge et peut-être le fait de découvrir une nouvelle culture et un nouvel environnement. Les jeunes joueurs d'Amérique du sud ont souvent eu des problèmes lors de leurs premiers pas en Allemagne». Mais à Madrid, on espère que cela s'arrangera vite car on craint que cela freine son évolution. AS explique d'ailleurs ce jeudi que si la situation venait à perdurer, son cas serait étudié en janvier prochain. Un prêt serait de nouveau envisagé. Mais David Hamza en doute. «Je pense toujours qu'il est possible pour Reinier de devenir important pour Dortmund dans les prochains mois. Je peux difficilement imaginer que le BVB veuille annuler son prêt cet hiver. Il s'agit d'un prêt de deux ans et ils lui donneront le temps de s'acclimater en raison de leurs bonnes expériences avec de jeunes talents par le passé». Le Real Madrid comme Reinier doivent donc faire preuve de patience et espérer que la situation s'arrangera dans les prochaines semaines.