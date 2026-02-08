Menu Rechercher
Real Madrid : Alvaro Arbeloa compare Kylian Mbappé à Cristiano Ronaldo

Par Chemssdine Belgacem
Valence 0-2 Real Madrid

Ce dimanche soir, le Real Madrid a collectionné une septième victoire de rang face à Valence (0-2). Une victoire précieuse pour les Merengues et Kylian Mbappé, encore buteur. Auteur de son 23e but en championnat, le Bondynois s’attire les louanges d’Alvaro Arbeloa qui l’a comparé à Cristiano Ronaldo après la rencontre :

«Kylian est tout simplement indescriptible. On pensait ne jamais voir un joueur comme Cristiano, mais il est bel et bien en passe de devenir un grand champion.» Une comparaison qui persiste dans le temps et qui va sûrement faire plaisir à l’ancien du PSG.

