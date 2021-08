Le mercato de Mauro Icardi au point mort

Plus les heures avancent et plus l'avenir de Mauro Icardi se dessine au PSG. Mis sur la liste des transferts, l'Argentin voit les portes de sortie se fermer les unes après les autres. D'après nos informations, la Juventus n'ira pas plus loin dans les négociations, Leonardo ayant décliné la dernière proposition. La Vieille Dame a même recruté Moise Kean ce matin.

Ce n'est pas tout car le Barça a également tenté sa chance avec l'avant-centre. Toujours en quête d'un joueur de premier plan à ce poste, les Blaugranas ont sondé Icardi et son entourage. Seulement face aux exigences du PSG, qui demandait un transfert sec ou un prêt avec option d'achat, et à ses finances exsangues, le club catalan a dû refermer ce dossier.