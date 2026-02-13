Barça : Hansi Flick croit à la qualification après l’humiliation face à l’Atlético

Hansi Flick et sa troupe devront se battre le 3 mars prochain et pas qu’un peu. En effet, hier, l’Atlético de Madrid a écrasé le FC Barcelone à domicile lors des demi-finales aller de la Coupe du Roi (4-0). Une défaite alarmante qui laisse à penser que le match retour, qui aura lieu au Spotify Camp Nou, va être complexe pour les Barcelonais. Avec quatre buts à remonter pour éventuellement obtenir une prolongation face aux Colchoneros, la tâche s’annonce délicate en Catalogne. Cependant, le technicien de la formation blaugrana semble toujours y croire. Après la rencontre, l’homme de 60 ans s’est présenté face à la presse en déclarant fermement ses intentions.

« Nous n’avons pas bien joué. Nous devons faire mieux au match retour. Ce sera très difficile, mais nous allons nous battre. Nous avons parlé à la mi-temps des différentes situations et du fait que nous devrions faire mieux. Nous n’avons pas vu l’équipe que je voulais voir en première mi-temps ». Avant de s’épancher sur sur la situation litigieuse ayant eu lieu en seconde mi-temps. « Je demande pourquoi il est hors-jeu. Je ne sais pas ce qu’ils ont décidé. Nous devons l’accepter, mais je ne suis pas d’accord ».