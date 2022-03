Le Barça souhaite rapatrier Iñaki Peña

Prêté par le FC Barcelone à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison, Iñaki Peña (23 ans) était bien titulaire dans les cages turques, jeudi soir, à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue Europa face aux Culés (0-0). Rassurant et performant dans ce rôle de dernier rempart, l'Espagnol a ainsi gardé sa cage inviolée en repoussant, tour à tour, les assauts barcelonais. De quoi préserver un score nul et vierge et offrir aux siens une finale à Istanbul la semaine prochaine.

La suite après cette publicité

Une prestation qui devrait, à ce titre, conforter les dirigeants catalans dans leur volonté de rapatrier leur gardien à l'issue de la saison, en témoigne le discours élogieux tenu par le directeur général du club de Barcelone, Mateu Alemany, à son sujet : «il a eu le courage d’aller en prêt, ce sera une grande expérience pour lui, mais c’est un atout du Barça». Selon Catalunya Radio, le plan des Blaugranas serait bel et bien de récupérer Peña en juin prochain, tout en travaillant, par ailleurs, sur un départ de Neto afin de libérer une partie de sa masse salariale.