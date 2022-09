Le Borussia Dortmund n'en pouvait plus d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

C'est l'un des transferts de l'été. Manchester City a réussi à convaincre Erling Haaland de le rejoindre moyennant une place de titulaire dans une équipe de stars dirigée par Pep Guardiola. Un projet séduisant et surtout qui fonctionne durant ces premières semaines. Le Norvégien affiche déjà des statistiques indécentes. Il a marqué à 12 reprises lors de ses 8 premiers matchs toutes compétitions confondues. Des débuts tonitruants et finalement pas si surprenants que cela quand on regarde le CV du bonhomme. Partout où il est passé, l'attaquant a planté dans tous les sens et sans avoir le besoin de prendre ses marques.

Face à cette réussite, les Cityzens se frottent les mains. Ils ne doivent pas regretter leur investissement, eux qui sont parvenus à trouver un accord aux alentours de 60 M€ avec le Borussia Dortmund. Ce transfert a même arrangé tout le monde à en croire les propos de Sebastian Kehl dans Bild. «Nous savions quel genre de joueur nous allions perdre et qu'il ferait aussi la différence à Manchester City. Il le montre maintenant. Pourtant, à la fin, c'était bien que ça se termine comme ça», reconnaît le directeur sportif du club allemand. Selon lui, Erling Haaland est devenu un poids trop lourd à porter pour l'ensemble du BvB.

Kehl à propos d'Haaland : «à la fin il est devenu un fardeau pour le vestiaire»

«Autant nous avons toujours aimé Erling et il a connu de la réussite avec nous mais à la fin, il est devenu un fardeau pour le vestiaire, le club et tout l'environnement. Il était devenu le sujet de toutes les conversations. En dehors du club, presque tout était exclusivement concentré sur lui. Il occupait l'espace alors que de nombreux sujets du BVB étaient également importants. En fin de compte, le moment du transfert était le bon pour les deux parties. Et nous sommes tous heureux pour Erling qu'il continue d'avoir autant de succès. C'est vraiment un bon gars», poursuit l'ancien milieu de terrain.

Ce transfert tombait bien, d'autant que le BvB ne maîtrisait plus grand-chose. «Ce n'était plus entre nos mains. Cependant, nous aurions aimé avoir des certitudes un peu plus tôt car cela a limité notre planification. Côté terrain, on aurait aimé l'avoir encore avec nous. Mais le temps passé sans lui offre aussi l'opportunité aux autres joueurs d'avoir plus d'espace et le départ d'Erling représente une opportunité pour nous en tant qu'équipe. Le fait que nos dix premiers buts en compétition aient été marqués par dix joueurs différents le prouve assez bien». Bref, tout le monde s'y retrouve dans cette histoire.