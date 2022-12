Gary Neville s'en prend à Cristiano Ronaldo

En marge de la rencontre entre le Portugal et la Suisse (6-1), Gary Neville s'est une nouvelle fois exprimé à propos de Cristiano Ronaldo. Et pour lui, l'équation est simple : le joueur de 37 ans risque de ternir son héritage, à court terme, s'il ne change pas de comportement. «Je pense qu'il doit écouter la vérité sur le fait que la fin est un peu débraillée. Ce ne serait pas surprenant qu'il vienne ce soir et marque le vainqueur mais la pétulance, le piétinement, la bouderie, ça doit s'arrêter parce que ça ne reflète pas du tout bien sur lui.»

«Son héritage à long terme est défini, il est l'un des grands joueurs de tous les temps. Mais à court terme, il doit faire beaucoup mieux car l'entraîneur de la Juventus a-t-il tort? L'entraîneur de Manchester United a-t-il tort? Et maintenant, l'entraîneur du Portugal a-t-il tort? Il y en a trois qui ont fait la même chose avec lui», s'est ainsi exprimé l'ancien Mancunien au micro d'ITV.