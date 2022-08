PSG : Marco Verratti se réjouit pour Neymar

La suite après cette publicité

Une troisième victoire en match officiel pour le Paris Saint-Germain, hier soir face à Montpellier au Parc des Prince (5-2) et une performance XXL pour Neymar avec un doublé et une passe décisive. Cette prestation a notamment été saluée en zone mixte par son coéquipier, Marco Verratti, après la rencontre. Le milieu Italien de 29 ans s'est exprimé sur la forme de l'attaquant Brésilien de 30 ans :

« (Neymar) Il est très heureux. Avec les joueurs qu'on a, quand on les voit contents, ils le transmettent à tous : les coéquipiers, le public. Ce sont des joueurs qui sont très importants. On veut être une des meilleures équipes du monde. On a besoin de ces joueurs au maximum. Ney, il fait de très bons entraînements. Il se sent magnifique et je suis sûr que ça va continuer comme ça. »