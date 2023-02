AS Roma : Paulo Dybala risque un mois de suspension

La suite après cette publicité

Les mésaventures de la Juventus pourraient faire des victimes collatérales. Et cela pourrait concerner un joueur qui n’évolue plus aujourd’hui avec la Vieille Dame : Paulo Dybala. Selon plusieurs médias italiens, la Joya a dû répondre ce mardi aux questions de la police italienne à propos d’une enquête menée dans le cadre de l’affaire Prisma autour des malversations financières de la Juve. Le milieu offensif argentin a été interrogé sur un potentiel versement estimé à plus de trois millions d’euros de la part de son ancien club.

Le champion du monde 2022 a expliqué aux enquêteurs que cette indemnité était liée à l’étalement du paiement de son salaire, selon les informations de la Gazzetta dello Sport. En cas de versement illégal avéré, le meneur de jeu de l’AS Roma pourrait subir une suspension minimale d’un mois. Rien n’est officiellement reproché pour l’instant à Dybala.

