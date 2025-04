Totti pousse pour voir De Zerbi comme entraîneur de l’AS Roma

Arrivé cet été de Brighton pour entraîner l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi est actuellement troisième avec le club phocéen. Si les dernières semaines sont plus compliquées, le coach italien a réalisé des choses intéressantes et a été régulièrement été cité en Serie A du côté de l’AC Milan et de la Juventus. Légende vivante de l’AS Roma, Francesco Totti aimerait bien le voir diriger les Giallorossi un jour comme il l’a confié dans un entretien pour Fabrizio Romano même si sa préférence est donnée à Carlo Ancelotti.

«J’espère qu’un jour Ancelotti, qui a toujours été un fan, pourra venir. Je pense que le bon moment est arrivé. Nous ne nous parlons pas, mais je l’ai vu il y a quelque temps lorsque je suis allé rendre visite à des joueurs à Madrid. C’est une chose de l’entendre au téléphone, mais en personne, on peut se dire autre chose. Si je devais choisir un jeune entraîneur, je choisirais De Zerbi. Il a de grandes qualités et une vision claire de la façon de former l’équipe. C’est un gars exceptionnel, il s’investit corps et âme. S’ils (les dirigeants ndlr) devaient prendre une autre voie, je le choisirais», a-t-il déclaré.