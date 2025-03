Man Utd : Ratcliffe reconnaît une erreur sur le départ de Ten Hag

Dans un entretien accordé à la BBC et au Times, Jim Ratcliffe, co-propriétaire de Manchester United, a reconnu des erreurs dans la gestion du départ d’Erik ten Hag. « Je suis d’accord avec les décisions concernant Erik ten Hag et Dan Ashworth. Je pense qu’il y avait des circonstances atténuantes, mais en fin de compte, il s’agissait d’erreurs. Je l’accepte et je m’en excuse », a-t-il déclaré. Il a souligné la difficulté de juger la performance du technicien néerlandais à ce moment-là : « Si vous regardez le moment où nous avons pris la décision concernant Erik, l’équipe de direction n’était pas en place depuis plus de cinq minutes. »

Avec le recul, Ratcliffe admet également que la situation est apparue plus clairement après quelques mois. « Trois mois plus tard, on s’en est rendu compte plus clairement et on s’est trompé, mais on a avancé », a-t-il expliqué. Il estime néanmoins que le club a su rectifier le tir rapidement : « Je pense qu’on a corrigé le tir et on se trouve aujourd’hui dans une situation très différente. »