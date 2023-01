JT Foot Mercato : Newcastle vise un mercato 5 étoiles

Le recrutement de folie de Newcastle

Si Newcastle n’a pas encore fait de grosses folies sur le marché des transferts, le nouveau riche du football européen est en passe de réussir son pari : s’imposer comme un grand nom du championnat d’Angleterre. Les Magpies pointent à la troisième place du classement de Premier League et sont à lutte pour une place en Ligue des Champions. Pour décrocher le précieux sésame, les dirigeants comptent se renforcer. Première piste : Moussa Diaby. Selon le quotidien Bild, Newcastle souhaite associer le joueur français avec son compatriote Alain Saint-Maximin. L’autre rêve des boss de Newcastle s’appelle Khvicha Kvaratskhelia. The Sun révèle que le club anglais est prêt à tout pour s’arracher les services du Géorgien de vingt et un ans. Mais Naples n’est pas prêt à lâcher sa pépite à bas coup et compte bien faire monter les enchères pour son prodige pour l’instant estimé à soixante millions d’euros. Pour cet hiver, les Toons préparent un coup double. The Telegraph explique que Leicester aimerait se séparer de Youri Tielemans, qui arrive en fin de contrat cet été, dès le prochain mercato. Le Belge pourrait trouver un point de chute du côté de St James’Park. Autre coup en préparation, les boss du club visent Moises Caicedo, révélation de Brighton depuis un an et qui sort d’une belle Coupe du Monde avec l’Équateur. Il faudra en revanche mettre le prix pour accueillir le joueur de 21 ans, environ soixante-cinq millions d’euros. Enfin, l’Italien Jorginho est aussi suivi et figure en bonne position sur la short-list. Le milieu de Chelsea présente notamment l’avantage d’être libre cet été. Ça risque assurément de bouger dans le club du nord de l’Angleterre.

Le siège éjectable de Le Graët

En France, on ne s’attaque pas impunément à Zinedine Zidane, Noël Le Graët est en train d’en faire l’amère expérience. Kylian Mbappé a été le premier à réagir après les propos honteux du président de la FFF sur la légende du football français. «Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… », a lâché l’attaquant des Bleus, accompagné d’un émoji d’exaspération. Un sentiment que de nombreuses personnalités françaises partagent. « Déclarations à nouveau hors-sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp», a notamment écrit la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera sur son compte Twitter. Face à ce tollé, le principal intéressé a rapidement présenté ses excuses par le biais d’un communiqué adressé à l’AFP. « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu.» Mais trop tard, le mal est fait.

Les officiels du jour

Cristiano Ronaldo a quitté le Vieux continent pour rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al Nassr, mais le destin devrait bien nous offrir un ultime duel avec son plus grand rival. Le Paris Saint-Germain vient de confirmer son mini stage dans le Golfe les 18 et 19 janvier prochains. Le PSG jouera contre une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr. Le match aura lieu au stade King Fahd de Riyadh le 19 janvier, précise le communiqué. Roberto Martinez a quitté la sélection de la Belgique pour en prendre une autre. Et oui, le coach de 49 ans est officiellement le nouveau sélectionneur du Portugal. Il s’est rendu ce lundi à Lisbonne pour signer son contrat qui s’étend jusqu’en 2026, soit jusqu’au Mondial qui aura lieu en Amérique du Nord. 19ème de Ligue 1, le RC Strasbourg est en très grand danger. Pour tenter de sauver sa place dans l’élite du football français, le club alsacien a fait un choix fort en décidant d’écarter l’entraîneur Julien Stephan. «Le Président du Racing Club de Strasbourg Alsace, Marc Keller, a notifié ce lundi 9 janvier 2023 à Julien Stéphan, entraîneur de l’équipe professionnelle du Racing, sa mise à pied à titre conservatoire. L’intérim sera assuré dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre par Mathieu Le Scornet», peut-on lire dans le communiqué. Et gros coup de tonnerre avec l’annonce de Gareth Bale qui raccroche officiellement les crampons à 33 ans. Via un long message, le Gallois a tenu à remercier ses supporters. Sa carrière a été riche en trophées où il a remporté notamment cinq Ligues des Champions, quatre Coupes du Monde des clubs, trois championnats d’Espagne, trois Supercoupes d’Europe et plus récemment la MLS avec le Los Angeles FC, qui sera donc son dernier club.