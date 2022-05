JT Foot Mercato : la terrible descente aux enfers des Girondins de Bordeaux

La suite après cette publicité

La défaite de trop pour les Girondins de Bordeaux

Défaits 4-1 sur la pelouse d'Angers, c'est une nouvelle déconvenue qu'ont connu les joueurs de David Guion ce dimanche. L'entraîneur bordelais semble avoir rendu les armes après la défaite. «Je suis très déçu et je n'ai que peu de mots à sortir. Les matchs s'enchaînent et les mêmes maux ressurgissent. On se plante au bout de 5 minutes sur une erreur individuelle, on n'arrive pas à surmonter les erreurs. Malgré des efforts pour revenir, on n'a jamais su le faire. (...) Ce soir, c'est difficile, mais j'aurais aimé qu'on ressorte avec beaucoup plus de certitudes sur notre jeu. On a été en grosse difficulté individuellement. Est-ce que j'y crois encore ? C'est difficile, car on ne gagne pas de matchs, je ne me concentre que sur mon équipe. Il va me falloir digérer ce match.»

Erling Haaland a fait son choix

C'est le dossier le plus chaud du prochain mercato estival avec celui de Kylian Mbappé et il va connaître très prochainement son dénouement. On parle ici du cas Erling Haaland. Ce matin, la presse anglaise révélait que le cyborg norvégien avait dit oui à Manchester City. Un accord a même été conclu entre l'attaquant de 21 ans et les Skyblues dès le mois dernier. Et bien selon nos informations, il s'est même rendu aujourd'hui, à Bruxelles, à l'hôpital Erasme, en compagnie de médecins de Manchester City, pour y passer des tests médicaux. Son retour est prévu dans la soirée à Dortmund. Manchester City va donc débourser 75 M€, soit le montant de sa clause libératoire, pour s'attacher ses services.

Paul Pogba a déjà recalé un courtisan de taille

Disposant d'une grosse côte de popularité, plusieurs grands clubs européens espèrent recruter Paul Pogba librement cet été. Si le PSG, la Juventus et le Real Madrid sont dans la course, The Athletic révèle que Manchester City s'est positionné sur le dossier avec une proposition très flatteuse, qui aurait fait réfléchir sérieusement Pogba. Mais le Français a indiqué aux Skyblues qu'il préférait le projet offert par un autre club. Le package proposé aurait fait la différence et convaincu le Red Devil d'écarter l'équipe de Pep Guardiola. Pogba annoncera sa décision à la fin de la saison, le mystère reste donc entier concernant son avenir.