OM : le groupe pour le match amical contre le Bayern Munich

L'Olympique de Marseille va poursuivre sa préparation estivale ce vendredi avec une rencontre amicale contre le champion d'Allemagne, le Bayern Munich (16h, à suivre en direct sur Foot Mercato). Et pour ce choc attendu, André Villas-Boas a choisi ses joueurs puisque le groupe phocéen vient de tomber.

25 joueurs ont été convoqués par le technicien portugais et on retrouve notamment les deux recrues de l'été, Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Lucas Perrin et Maxime Lopez, qui ont repris l'entraînement collectif, sont également présents.

Le groupe olympien :