Barça : Gavi opéré avec succès

Ce mardi, Gavi (19 ans) est passé sur le billard. Blessé avec la sélection espagnole, le milieu souffre d’une grave blessure au genou droit. Il manquera environ 8 à 9 mois de compétition. Un coup dur pour la Roja, qui va jouer l’Euro 2024, et les Blaugranas. Ces derniers ont donné des nouvelles du joueur.

«Le joueur de l’équipe première, Gavi, a été opéré avec succès de la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et une suture méniscale lui a été pratiquée. Cette intervention a été menée par le Docteur Joan Carles Monllau, sous la supervision des Services Médicaux du Club, à l’Hôpital de Barcelone. La durée de l’absence de Gavi dépendra de son évolution. Rappelons que le milieu blaugrana s’est blessé le 19 novembre dernier avec la sélection espagnole, contre la Géorgie, lors d’un match comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024. Les examens réalisés avaient confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. Considéré comme "l’âme de l’équipe", Gavi a joué 15 matchs cette saison, dont 13 en tant que titulaire. Il a inscrit 2 buts, contre Villarreal et Anvers (1 passe décisive).» Place au repos et à la rééducation à présent.