Un journaliste espagnol incendie la mère de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid laisse encore des traces. Prolongé en grandes pompes l’été dernier par le PSG, l’attaquant tricolore avait claqué la porte au nez et à la barbe de la Maison Blanche, pourtant prête à toutes les folies pour l’attirer. Cette semaine, Joaquin Maroto, journaliste espagnol pour le quotidien madrilène AS, n’a pas mis de gants au moment d’évoquer la mère du Français et son comportement dans un édito, dont le parallèle avec le père d’Erling Haaland aura de quoi faire grincer des dents.

« Fayza Lamari, la mère de Mbappé, est devenue célèbre auprès des supporters madrilènes pour avoir augmenté le prix de son fils de dix millions à chaque fois qu’elle ouvrait la bouche, a-t-il fustigé. Florentino est un homme d’affaires, au sens strict du terme. Il ne fait donc aucun doute que, le moment venu, il préférera s’occuper de la cupidité de Lamari plutôt que de l’éducation d’Alfie (le père d’Erling Haaland). »

À lire

PSG : le retour aux affaires très attendu de Lionel Messi