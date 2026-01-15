Ligue 1
OM : l’agent de Pierre Emile Højbjerg met les choses au clair
@Maxppp
Interrogé sur l’avenir de Pierre Emile Højbjerg, Luca Puccinelli, l’agent du milieu de terrain marseillais, s’est voulu très clair. «Pierre est concentré à 100% sur Marseille», a tout d’abord rappelé le représentant de l’international danois.
Avant d’ajouter : «il souhaite rester, donner le meilleur de lui-même pour l’OM et se concentre pleinement sur le projet marseillais. Il veut accomplir de grandes choses à l’OM». Voilà qui est clair.
