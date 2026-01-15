OM : l’agent de Pierre Emile Højbjerg met les choses au clair

Interrogé sur l’avenir de Pierre Emile Højbjerg, Luca Puccinelli, l’agent du milieu de terrain marseillais, s’est voulu très clair. «Pierre est concentré à 100% sur Marseille», a tout d’abord rappelé le représentant de l’international danois.

Avant d’ajouter : «il souhaite rester, donner le meilleur de lui-même pour l’OM et se concentre pleinement sur le projet marseillais. Il veut accomplir de grandes choses à l’OM». Voilà qui est clair.