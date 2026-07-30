Eddie Howe quitte Newcastle !

C’est la grosse information ce matin en Angleterre. Eddie Howe est sur le point de quitter son poste d’entraîneur de Newcastle. D’après les informations de Sky Sports, la direction a entamé des démarches relatives à son départ depuis deux jours, mais c’est le technicien lui-même qui aurait pris les devants, sentant sans doute le vent tourner. C’est aussi la cause de désaccords profonds avec le club, qui tente de le remplacer par Matthias Jaissle, en poste à Al-Ahli.

La suite après cette publicité

Howe avait en effet déjà cheminé son départ dans sa tête. L’idée lui serait venue il y a plusieurs semaines déjà. Pendant ce temps-là, il s’évertuait à rester concentré sur l’équipe première, la planification de la reprise et du mercato. C’est justement le marché des transferts qui l’a incité à réfléchir à son avenir. Les Mapgies ont perdu plusieurs éléments clés depuis le début de l’été.

La suite après cette publicité

Des désaccords sur le mercato

Les ventes de Sandro Tonali pour Tottenham contre 115 M€ et avant cela d’Anthony Gordon au Barça pour 80 M€ ont inquiété le coach, qui n’a pu donner d’assurance quant à la situation de Bruno Guimarães. Ce dernier est pisté par Arsenal et risque de bien de partir à son tour. On parle d’un transfert supérieur à 80 M€. Avec tout cela, les Toons se sont constitué un formidable trésor de guerre.

Ils se sont aussi affaiblis même si le recrutement a largement démarré. Avec Bazoumana Touré, Aladji Bamba, Sean Steur et Ewen Jaouen, 130 M€ ont été dépensés pour renforcer l’effectif. Seulement, les nouvelles recrues sont très jeunes (18 ans pour Steur, 20 ans pour les trois autres) et sans aucune expérience de la Premier League. Hier, Newcastle a perdu 4-1 en amical contre Bristol City, confirmant les doutes de Howe. Il était en poste depuis 2021 et l’arrivée du PIF à la tête du club.