PSG : Kylian Mbappé encense Lionel Messi

Auteur d’un doublé samedi soir face à Saint-Etienne (3-1) sur deux passes décisives de Lionel Messi, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé a salué la prestation de son coéquipier argentin et son adaptation en France après la rencontre. « Messi, c'est un grand joueur. Je suis content pour lui, il s'adapte à une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouveau club. Et même quand tu gagnes sept Ballons d'or, il faut s'adapter, c'est comme ça. Il est de mieux en mieux, il est content et je l'ai toujours dit, si on a un grand Messi, c'est mieux. C'est facile de jouer avec lui » a déclaré le Français de 23 ans en zone mixte.

L’attaquant de l’Équipe de France a également exprimé sa joie de jouer avec des joueurs du niveau de l’ancien Barcelonais de 34 ans. « C’est un grand joueur, j'ai toujours voulu jouer avec des grands joueurs. Les grands joueurs sont faits pour jouer avec les grands joueurs. On s'éclate sur le terrain, je prends beaucoup de plaisir et j'apprends aussi » a expliqué Mbappé qui grâce à son doublé a égalé le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG, Zlatan Ibrahimovic, avec 156 buts inscrit sous le maillot parisien.