Coupe du Monde 2022 : la réponse cash de Gianni Infantino aux critiques et polémiques

La parole est à la défense. Depuis le début de la Coupe du Monde et même bien avant, le Qatar est jugé de toutes parts. Face au tribunal populaire et médiatique, le pays hôte peut compter sur le soutien de ses deux meilleurs avocats. D'un côté, on trouve Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain et de l'ECA multiplie les interviews pour défendre le Qatar et cette Coupe du Monde tant décriée. De l'autre, il y a Gianni Infantino. Le président de la FIFA avait tapé du poing sur la table le 22 novembre dernier, seulement un jour après l'ouverture de la Coupe du Monde.

Une sortie coup de poing où il avait dénoncé un acharnement et surtout une certaine hypocrisie vis-à-vis du pays organisateur. Ce mercredi, avant les quarts de finale du tournoi, le patron de l'instance dirigeante du football mondial a eu un ton beaucoup moins virulent pour tirer un premier bilan de ce Mondial au Qatar. Interrogé par le site de la FIFA, Infantino a indiqué qu'il avait vécu «la plus belle phase de groupes de toutes les Coupes du Monde». Le spectacle offert lors des matches de poules a été visiblement à son goût, lui qui est pointé du doigt par ceux qui boycottent l'épreuve reine cette année.

Infantino défend la Coupe du Monde au Qatar

«J'ai vu tous les matches, et en toute franchise, ce fut la plus belle phase de groupes de toutes les Coupes du Monde de la FIFA. Cela promet de belles rencontres pour le reste de la compétition. On a assisté à de très, très beaux matches dans des stades sublimes. On se doutait que ce serait le cas. Mais il faut aussi noter que le public a été incroyable, avec plus de 51 000 spectateurs en moyenne». Une belle réussite pour la FIFA et le Qatar. Toutefois, certains médias présents sur place ont indiqué qu'il y a eu des problèmes au niveau de la billetterie.

En effet, les speakers des stades ont parfois annoncé une affluence supérieure à la capacité d'accueil de stades. des fans sont entrés gratuitement dans les stades. Autre problème, des fans ont pu entrer gratuitement et sans billet suite à des problèmes de logistique. Mais pas de quoi faire changer d'avis Infantino, qui s'est aussi réjoui du succès de cette Coupe du Monde retransmise dans de nombreux pays. «Le tournoi a battu des records d'audience télévisuelle, on compte déjà plus de deux milliards de téléspectateurs, c'est incroyable».

Le patron de la FIFA répond cash

Il a ajouté ensuite : «deux millions et demi de personnes dans les rues de Doha et quelques centaines de milliers dans les tribunes tous les jours, qui soutiennent leur équipe dans une ambiance fantastique. De superbes buts, un suspense incroyable les buts somptueux, une effervescence fabuleuse, des surprises». Comme le rappelle le site officiel de la FIFA, «en 2022, des équipes de tous les continents ont accédé aux huitièmes de finale, du jamais vu jusqu'ici en Coupe du Monde. Trois étaient issues de la Confédération Asiatique de Football (AFC) - une autre première - et deux de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour la deuxième fois dans l'histoire de l'épreuve». Une victoire pour le président de la FIFA qui milite pour plus d'ouverture.

«Il n'y a plus de petites et de grandes équipes. Le niveau est très homogène. Pour la première fois dans l'histoire, des équipes de tous les continents sont représentés en phase à élimination directe. Cela montre à quel point le football se mondialise véritablement (...) Nous espérons que cette Coupe du Monde continuera et s'achèvera comme elle commencé. C'est un succès fantastique. Je suis certain que nous dépasserons les cinq milliards de téléspectateurs dans le monde. Pour ce qui est des stades, ils sont pleins, on est à guichets fermés pour presque tous les matches. Les Fan Festivals et les différentes Fan Zones sont également très populaires, les fans y font la fête et vivent la compétition. Au final, nous voulons simplement voir de la joie et des sourires chez les fans du monde entier. C'est cela, le football, et c'est cela, la Coupe du Monde de la FIFA». Une réponse cash à tous ceux qui critiquent ce Mondial au Qatar.