Rennes : un penaltygate entre Terrier, Gouiri et Blas, sifflé par le Roazhon Park !

Tout va pour le mieux pour le Stade Rennais en Ligue 1. Sixième victoire de rang pour les Bretons qui se replacent au classement dans la course à l’Europe. Aujourd’hui encore, les hommes de Julien Stéphan ont brillé face à Clermont et se sont imposés 3-1. Une rencontre cependant ternie par un "penaltygate". Séché dans la surface clermontoise par Chrislain Matsima, Amine Gouiri obtenait un penalty peu après la demi-heure de jeu. En l’absence de Benjamin Bourigeaud, spécialiste en la matière, l’international algérien souhaitait se faire justice lui-même au même titre que Martin Terrier, en pleine bourre ces temps-ci. Finalement, c’est Ludovic Blas qui devançait ses partenaires en saisissant le cuir, ce qui a provoqué des tensions entre les trois joueurs. Finalement, l’ancien Nantais loupait son penalty sous la gronde des fans bretons.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Rennes 34 22 8 9 7 6 34 26 18 Clermont 16 22 -20 3 7 12 16 36

Interrogé sur l’altercation entre ses joueurs à la fin du match, Julien Stéphan a voulu désamorcer le conflit : « ce n’est pas une situation qui se gère à la mi-temps, mais qui va se gérer entre nous, en interne, à la reprise de l’entraînement. On ne va pas en faire tout un plat. On a gagné le match, on a mis des buts, on a fait tourner l’effectif. Il y en a qui ont pris du temps de jeu, on a marqué, on a été dominant dans la rencontre. C’est un fait de jeu, on réglera ça en interne ». Peu titulaire en Ligue 1 depuis le début de saison, Ludovic Blas avait l’occasion de se montrer aujourd’hui face à Clermont, lanterne rouge de Ligue 1. Au lieu de ça, l’ancien Nantais n’a pas pesé sur les attaques de son équipe. Le public du Roazhon Park l’a même sifflé. Une saison à oublier pour le moment pour celui qui s’est engagé avec le SRFC pour 15 millions d’euros.