L’Atlético pose encore des problèmes au Barça pour Lenglet

Il est l’une des bonnes surprises de la saison de l’Atlético de Madrid. En perte de vitesse depuis plusieurs années maintenant, Clément Lenglet (29 ans) est en train de se relancer. Le défenseur a débuté sur le banc, avant de récupérer une place de titulaire au début de l’automne, qu’il n’a plus jamais lâché (20 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts et 1 passe décisive). Il participe activement au bon exercice des Colchoneros, actuellement 3es de Liga et qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

Le club de la capitale aimerait le conserver sur la durée mais le Français n’est que prêté sans option d’achat par le FC Barcelone, où il a toujours un an de contrat et un gros salaire assorti. Les Blaugranas comptent sur sa vente prochaine pour récupérer un peu de fond et ont déjà fixé son prix à 10 M€. D’après Sport, ce montant est encore trop élevé par les Matelassiers, bien décidés à profiter de leur position de force pour négocier à la baisse, comme ils y étaient parvenus avec Antoine Griezmann il y a deux ans.