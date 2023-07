Tottenham : Ange Postecoglou fixe ses grands objectifs

Il sera l’un des nombreux nouveaux visages sur les bancs de Premier League lors de la saison à venir. Débusqué en provenance du Celtic Glasgow, Ange Postecoglou va s’asseoir sur le banc de Tottenham pour les quatre prochaines années comme le stipule son contrat paraphé le mois dernier. Alors que son arrivée suscite excitation et mystère, le coach de 57 ans est revenu sur ses objectifs avec les Spurs dans une interview accordée au média du club et rapportée par l’Evening Standard. C’est au cours de cette discussion que Postecoglou a levé le voile sur ses objectifs sur le banc de Tottenham : «Je veux réaliser les rêves et les aspirations de chaque supporter de Tottenham. J’aime gagner, c’est le principal, et je l’ai fait partout où je suis allé»

Alors que sa quête de bons résultats reste incertaine, une chose est certaine, le technicien australo-grec veut prôner un style de jeu offensif : «Les gens veulent voir leur équipe marquer des buts, être excitante, ne pas en concéder, être agressive dans leur approche, toutes ces sortes de choses que tout le monde recherche dans sa propre équipe de football. C’est ce que je veux essayer de fournir. La base de cela sera que nous voulons être une équipe qui gagne des choses et, en fin de compte, divertit nos fans.» Alors que le jeu d’Antonio Conte était souvent pointé du doigt pour être trop souvent moribond, nul doute que ce discours va raviver la flamme chez certains supporters du club londonien.

