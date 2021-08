La Juventus Turin s'offre les services de Manuel Locatelli

La suite après cette publicité

Après plusieurs semaines de négociations entre les deux clubs, la Juventus et Sassuolo ont enfin trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain de 23 ans. Le club de la Vieille Dame n'était pas insensible aux performances du natif de Lecco, non seulement en Serie A avec les Neroverdi et avec lors de l'Euro 2020 avec la Squadra Azzurra, championne d'Europe aux dépens de l'Angleterre en finale.

En avril dernier, le milieu formé à l'AC Milan avait déjà dévoilé ses envies d'ailleurs pour continuer sa progression : «Je me sens prêt pour un club de haut niveau et rejoindre un club étranger est une option potentielle pour moi, pourquoi pas. Quand il y aura des opportunités, je penserai à mon future», avait-il déclaré dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. La Juve n'a pas attendu longtemps pour se pencher sur le dossier.

L'Italien était très courtisé

Les Bianconeri n'étaient pas les seuls intéressés par Manuel Locatelli : en effet, Arsenal aurait eu un intérêt pour l'international aux 15 sélections, mais aucune offre n'a été formulée par les Gunners. La direction piémontaise n'a pas hésité à débuter les négociations avec son homologue italien pour fixer son prix de départ. Pourtant, ces discussions ont pris plus de temps que prévu : Sassuolo demandait au moins 40 M€ pour son joueur, tandis que la Juve ne proposait pas de montant supérieur à 30 M€

Finalement, les deux clubs ont trouvé un accord. Locatelli devrait coûter pas moins de 25 millions d'euros plus des variables (jusqu'à 12,5 M€ de bonus) à la Juventus, après un prêt de deux ans dont l'option d'achat est quasi obligatoire (la Juve devra prendre au moins un point en Serie lors de la saison 2022/2023). «Le milieu de terrain de la Juve s'enrichit d'un autre jeune nom, au talent incontestable : Manuel Locatelli, 23 ans, né à Lecco le 8 janvier 1998, qui arrive à la Juventus en provenance de Sassuolo», peut-on lire dans le communiqué des Piémontais. Le joueur portera le numéro 27.