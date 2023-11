Inter Milan : Benjamin Pavard ne devrait plus rejouer cette année

Arrivé cet été à l’Inter Milan, Benjamin Pavard s’est affirmé comme une option privilégiée pour Simone Inzaghi dans sa défense à 3. Polyvalent et précieux pour ses qualités défensives, l’ancien du Bayern Munich compte 9 titularisations en autant de matches avec les Nerazzurri cette saison. Un bilan qui prouve qu’il s’est parfaitement acclimaté à l’environnement lombard. Ce samedi, l’international français est pourtant sorti sur blessure.

Touché au genou gauche, le champion du monde 2018 est sorti grimaçant et tout laissait penser à une blessure gênante qui l’éloignerait des terrains pendant longtemps. Et selon les informations de la Gazzetta dello sport, le Français de 27 ans devrait être éloigné des terrains lors des six voire huit prochaines semaines alors que les tests statueront officiellement demain pour en dire plus sur la gravité de la blessure de Pavard. Une chose semble alors acquise : ce dernier ne devrait plus jouer en 2023.