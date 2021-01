Journal du Mercato : l'OM lance son sprint final, l'AS Monaco s'active enfin

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce Journal du Mercato en France du côté de Lyon où la rumeur d'un retour de Karim Benzema (33 ans) au club a pris un peu plus d'ampleur ces derniers jours. Invité dans le podcast Gones cast, l'ancien agent du joueur, Karim Djaziri, a confirmé la volonté de l'attaquant du Real de revenir un jour dans son club formateur : "Karim Benzema à l’OL ? Oui, oui je pense. Il en a vraiment envie, il m’en parle régulièrement, il regarde les matches [...] Il y a tout à l’OL pour Karim. Il n'a pas envie de revenir à Lyon et ne pas avoir les jambes. Il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon, c’est une question de timing". Une véritable bombe qui devrait alimenter les discussions du côté du Groupama Stadium.

À Reims, les prétendants se font de plus en plus nombreux autour de Boulaye Dia (24 ans). Deuxième meilleur buteur du championnat, l'attaquant rémois dispose d'un bon de sortie cet hiver. Après une première offre de West Ham, insuffisante, le Stade de Reims a vu débarquer ces derniers jours le Torino, l'AC Milan et le Napoli. De quoi faire rapidement monter les enchères.

Enfin, le Real Madrid n'abandonne pas pour Kylian Mbappé (22 ans). Les Merengues auraient trouvé une nouvelle "combine" pour faire baisser son prix. En effet, Florentino Pérez aurait décidé de proposer Vinícius Júnior (20 ans) dans le deal. De quoi faire chuter le tarif aux alentours des 100M€. Un profil qui plairait du côté de la direction parisienne et qui lui permettrait d'avoir un remplaçant tout trouvé après le départ de Mbappé.

L'OM lance son sprint final

On part maintenant du côté de Marseille, qui continue d'être très actif sur le marché des transferts. Après l'arrivée de plusieurs joueurs, les Olympiens pourraient connaître quelques départs ces prochains jours. En commençant par Kóstas Mítroglou (32 ans). Le grec a officiellement quitté l'OM, direction l'Aris Salonique. L'OM qui a également perdu Morgan Sanson (26 ans). L'ancien Montpelliérain est arrivé aujourd'hui à Birmingham afin d'y passer sa visite médicale et de s'engager dans la foulée avec Aston Villa. Une tendance qui pourrait également concerner le dossier Jordan Amavi (26 ans). En fin de contrat cet été, le latéral marseillais ne souhaiterait pas prolonger. Crystal Palace, Arsenal, le Napoli ainsi que l'AC Milan seraient d'ailleurs déjà venus aux renseignements.

Enfin, l'OM serait également sur le point de boucler un échange avec la Juventus. Peu utilisé cette saison, Marley Aké (20 ans) devrait s'envoler pour le Piémont tandis que le milieu de terrain italien, Franco Tongya (18 ans) pourrait, lui, poser ses valises à Marseille. Un échange confirmé par le directeur sportif de l'OM, Pablo Longoria, présent en conférence de presse aujourd'hui.

L'ancien de Valence qui a par ailleurs précisé que les joueurs partis seraient remplacés. Notamment dans le dossier Sanson, puisque les Marseillais auraient coché le nom de Mahmoud Dahoud (25 ans, Borussia Dortmund), qui commence à trouver le temps long en Allemagne. Un dossier dans lequel Marseille devra néanmoins faire face à la concurrence de son voisin monégasque, également intéressé par le joueur allemand.

Enfin, Pablo Longoria chercherait un potentiel remplaçant à André Villas-Boas et aurait ciblé Ernesto Valverde, l'ancien coach du FC Barcelone. Mais d'après la presse espagnole, le principal intéressé ne serait lui pas attiré par le projet de l'OM. Il souhaiterait pouvoir jouer le titre dans son prochain club, ce qu'il ne pense pas faire du côté de Marseille.

L'AS Monaco s'active enfin

Enfin, on termine ce tour de la Ligue 1 avec l'AS Monaco, qui s'active en cette fin de mercato. Tout d'abord dans le sens des départs où Henry Onyekuru (23 ans) retourne à Galatasaray. Un prêt payant de 650 000€ assorti d'une option d'achat de 4 M€. L'ASM qui a également prêté Strahinja Pavlović (19 ans) du côté de son club satellite, le Cercle Bruges, pour les six prochains mois. Enfin, Pietro Pellegri (19 ans) ne quittera, pour sa part, pas le Rocher. Courtisé en Italie, notamment par Bologne, Niko Kovač a fermé la porte à un départ de l'international italien : "Il va rester avec nous[...] Il revient de longues blessures. Nous avons envie de lui donner du temps de jeu".

Dans le sens des arrivées, les Monégasques ont officialisé la signature de Krépin Diatta (21 ans). L'ailier sénégalais s'est engagé avec les Rouge et Blanc contre la coquette somme de 15 M€. Mais avec la blessure de Gelson Martins (25 ans), l'ASM pourrait garder un œil sur la situation de Demarai Gray (24 ans), en fin de contrat cet été avec Leicester. Autre piste, celle menant au Sud-Coréen, Kang-in Lee (19 ans, Valence), même si recruter à ce poste n'est pas la priorité pour le moment.

La priorité se trouve effectivement au milieu de terrain. À la recherche d'un milieu récupérateur, Monaco aurait coché le nom de Mahmoud Dahoud (25 ans). Peu utilisé du côté de Dortmund, le milieu allemand aurait des envies d'ailleurs et pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge.

Les infos du jour à l'étranger

Direction l'Espagne pour la suite de ce Journal du Mercato, où le FC Barcelone aurait ciblé José Luis Gayà (25 ans) pour venir suppléer Jordi Alba (31 ans) dans le couloir gauche. Selon Esport3, Valence réclamerait 15 M€ minimum pour lâcher son joueur.

L'Espagne qu'a ralliée Papu Gómez (32 ans), ces dernières heures. Le milieu argentin est arrivé à Séville pour y passer sa visite médicale. Selon les informations de Sport Mediaset, le FC Séville et l'Atalanta se sont mis d'accord pour un transfert de 10 M€, bonus compris.

Ça bouge également en Angleterre puisque Martin Ødegaard (22 ans, Real Madrid) va être prêté à Arsenal dans les prochaines heures. Sky Sports qui précise que l'international norvégien a déjà passé sa visite médicale. L'officialisation ne devrait pas tarder.

De son côté, Chelsea n'a pas tardé à trouver un remplaçant à Frank Lampard. Les Blues ont choisi Thomas Tuchel pour reprendre l'équipe. Et selon les informations de David Ornstein, journaliste pour The Athletic, le technicien allemand a pris l'avion ce midi, de Paris, pour rejoindre Londres afin de régler les derniers détails.

Enfin, Facundo Pellistri (19 ans) pourrait, lui, quitter le nord de l'Angleterre. Arrivé cet été à Manchester United, le jeune milieu uruguayen pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs, ce qu'a confirmé Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse. Selon HNL, l'ancien du CA Peñarol pourrait rebondir en Belgique puisque le FC Bruges s'intéresserait à lui, pour un prêt de six mois.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, Emmanuel Dennis (23 ans) quitte temporairement le Club Bruges. L'attaquant nigérian est prêté en Bundesliga jusqu'à la fin de la saison du côté de Cologne.

Morgan Sanson (26 ans) quitte l'Olympique de Marseille pour la Premier League et Aston Villa. Le milieu de terrain français s'est engagé avec les Villans jusqu'en juin 2025 contre un chèque de près de 18 M€.

De son côté, Sokratis Papastathopoulos (32 ans) rebondit à l'Olympiakos. Libre depuis sa résiliation avec Arsenal, le défenseur grec s'est engagé avec le club du Pirée pour deux saisons et demie.

Le latéral gauche de l'OGC Nice, Racine Coly (25 ans) est prêté à Amiens. Peu utilisé cette saison, l'ancien de Brescia est prêté au club picard jusqu'à la fin de la saison.

Enfin en France, Jonathan Pitroipa (34 ans) quitte le Paris FC. Arrivé en 2018, l'ancien Rennais s'est mis d'accord avec le club pour mettre fin à leur collaboration.

Der #effzeh verstärkt sich im Angriff. @dennisblessed42 kommt bis zum Sommer auf Leihbasis vom belgischen Meister @ClubBrugge. Herzlich Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands! 🔴⚪ https://t.co/Wnvn0G8wdX — 1. FC Köln (@fckoeln) January 25, 2021

